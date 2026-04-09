Fenerbahçe'den Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe, Beşiktaş maçında sakatlanan İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı