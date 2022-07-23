Luiz Gustavo'nun oğlunun önce paylaşıp sonradan sildiği gönderisi büyük yankı uyandırdı

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Gustavo'nun oğluysa bu bilgiyi teyitler nitelikte bir paylaşım yaptı.

VEDA MESAJI

Luiz Gustavo'nun oğlu Marx Dias, Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarını kalp içerisine alarak paylaşım yaptı. Üzüntülü olduğunu ifade eden görsele ise 'Hoşçakal' yazdı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken Gustavo'nun oğlu paylaşımı sildi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

2019-2020 sezonunda Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki Luiz Gustavo, geçen sezon 28 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.