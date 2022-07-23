Luiz Gustavo'nun oğlunun önce paylaşıp sonradan sildiği gönderisi büyük yankı uyandırdı - Haberler

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Luiz Gustavo'nun oğlunun önce paylaşıp sonradan sildiği gönderisi büyük yankı uyandırdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlu Marx Dias, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı ancak kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımı sildi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Gustavo'nun oğluysa bu bilgiyi teyitler nitelikte bir paylaşım yaptı.

VEDA MESAJI

Luiz Gustavo'nun oğlu Marx Dias, Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarını kalp içerisine alarak paylaşım yaptı. Üzüntülü olduğunu ifade eden görsele ise 'Hoşçakal' yazdı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken Gustavo'nun oğlu paylaşımı sildi.

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'nun oğlunun önce paylaşıp sonradan kaldırdığı gönderisi büyük yankı uyandırdı

TAKIMDAN AYRILIYOR

2019-2020 sezonunda Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki Luiz Gustavo, geçen sezon 28 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'nun oğlunun önce paylaşıp sonradan kaldırdığı gönderisi büyük yankı uyandırdı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Luiz Gustavo Fenerbahçe Spor Haberler

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