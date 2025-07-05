Fenerbahçe'den Lucas Vazquez kararı

Fenerbahçe'den Lucas Vazquez kararı
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Fenerbahçe, Lucas Vazquez ile yaptığı görüşmeleri durdurdu. Daha iyi ve dinamik bir isim arandığı, eğer bulunamazsa yıldız oyuncuyla tekrar görüşülebileceği belirtildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi 13 Temmuz'da sona erecek olan Lucas Vazquez için kararını verdi.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇEBİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı Lucas Vazquez'in transferiyle ilgili nihai karara vardı. Sarı-lacivertlilerin çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Lucas Vazquez ile yapılan görüşmeleri durdurarak transferinden vazgeçti.

DAHA İYİ VE DİNAMİK BİR İSİM ARANIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin daha iyi ve dinamik bir isim aradığı, eğer bulunamazsa Vazquez ile tekrar görüşülebileceği ancak an itibarıyla yeni bir görüşme planlanmadığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla geçen sezon 53 maçta süre alan Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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