Fenerbahçe'den Lewandowski sürprizi! İlk görüşme resmen gerçekleşti

Süper Lig'de üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi.

LEWANDOWSKI CEPHESİYLE GÖRÜŞME YAPIŞDI

Sarı-lacivertliler, devre arasında özellikle forvet pozisyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda da uzun süredir Fenerbahçe'nin listesinde olan Robert Lewandowski için harekete geçildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması sağlayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

SON KARAR POLONYALI GOLCÜNÜN

Haberde, Lewandowski'nin kararının önemli olduğu vePolonyalı yıldız kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verirse, Fenerbahçe'nin resmi teklif yapacağı belirtildi.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.