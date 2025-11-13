Haberler

Fenerbahçe'den Lewandowski sürprizi! İlk görüşme resmen gerçekleşti

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Polonyalı yıldız kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verirse, Fenerbahçe resmi teklif yapacak.

  • Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması sağlayarak bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Robert Lewandowski, 2022'den bu yana Barcelona forması giydiği 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.
  • Lewandowski'nin kararına bağlı olarak Fenerbahçe resmi teklif yapacak.

Süper Lig'de üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi.

LEWANDOWSKI CEPHESİYLE GÖRÜŞME YAPIŞDI

Sarı-lacivertliler, devre arasında özellikle forvet pozisyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda da uzun süredir Fenerbahçe'nin listesinde olan Robert Lewandowski için harekete geçildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması sağlayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

SON KARAR POLONYALI GOLCÜNÜN

Haberde, Lewandowski'nin kararının önemli olduğu vePolonyalı yıldız kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verirse, Fenerbahçe'nin resmi teklif yapacağı belirtildi.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
