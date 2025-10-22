Haberler

Fenerbahçe'den kovulan Mourinho'nun söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'den kovulan Mourinho'nun söyledikleri yeniden gündemde
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Newcastle United, sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Benfica, grupta çıktığı üç maçtan da puansız ayrılarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho ise Fenerbahçe'den kovulduktan sonra "Kendi seviyeme döndüm" demişti. O sözler şimdi yeniden gündem oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United, sahasında Benfica'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz ekibi, gruplarda çıktığı üç maçtan da puansız ayrılarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

NEWCASTLE UNITED FARKINI ORTAYA KOYDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Newcastle United, Benfica'yı konuk etti. İngiliz ekibi, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak grubunda kritik bir galibiyet elde etti.

MOURINHO'DAN FENERBAHÇE TEPKİSİ SONRASI KÖTÜ GİDİŞAT

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, "Kendi seviyeme döndüm" sözleriyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak deneyimli teknik adamın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrılarak adeta dağıldı. Portekizli antrenörün o sözleri şimdi yeniden gündem oldu.

BENFICA GRUPTA SON SIRADA

Üç maç sonunda puanla tanışamayan Benfica, 0 puanla grubunda son sırada, genel sıralamada ise 34. basamakta yer aldı. Newcastle United ise 6 puana ulaşarak üst tura yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Haber YorumlarıArif İnanç:

Evet evet. Yerinizi bulmuşsunuz. Fenerbahçe sizi koyduktan sonra belki biraz düzelme yoluna girdi.

