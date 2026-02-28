Haberler

Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jhon Duran'ın Zenit'teki ilk resmi maçı, Rusya'da gündem oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, 61 dakikalık oyun süresince sınırlı etki yaratabildi. Duran, maç boyunca yalnızca bir şut çekti ve 0.05 gol beklentisiyle oynadı. Zenit taraftarları, Duran'ın ilk lig performansına tepki gösterdi.

  • Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Zenit'te ilk resmi lig maçına çıktı.
  • Jhon Duran, Zenit'teki ilk lig maçında 61 dakika oynadı ve 1 şut çekti.
  • Zenit taraftarları, Jhon Duran'ın ilk lig performansına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımı Zenit'te ilk resmi lig maçına çıktı. Ancak Kolombiyalı forvetin performansı Rusya'da gündem oldu.

61 DAKİKADA SINIRLI ETKİ

Zenit'in Kaliningrad'ı konuk ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 61 dakika sahada kaldı. Duran, maç boyunca yalnızca 1 şut çekti ve 0.05 gol beklentisiyle oynadı.

Topla sadece 14 kez buluşan genç forvet, bu alanda takımında en düşük istatistiğe sahip isim oldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin yalnızca 2'sini kazanan Duran, hava toplarında da 4 denemenin 3'ünde başarısız kaldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Zenit taraftarları, büyük beklentilerle transfer edilen oyuncunun ilk lig performansına tepki gösterdi. Duran'ın, kısa süre önce oynadığı hazırlık maçında yaptığı sert müdahale de eleştiri konusu olmuştu.

