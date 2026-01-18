Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferine resmiyet kazandırmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe, 35 yaşına girmeye hazırlanan ve sözleşmesinin bitmesine yalnızca 6 ay kalan tecrübeli orta sahayla anlaşmaya varırken, Al Ittihad ile bonservis pazarlıklarına devam ederek Suudi ekibini ikna etmeye çalışıyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Al Ittihad teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun "Ancak yerine daha iyisini alacaksanız gidebilir" demesi üzerine Kante için 15 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Suudiler, bu talepten şu ana kadar geri adım atmadı.

KANTE TRANSFERİ İÇİN DEVREYE GİRECEK

Suudi Arabistan'a çıkarma yapan Fenerbahçeli yöneticilerin, transferde prensipte anlaşma sağladıkları ve Türkiye'ye gelmeyi çok isteyen başarılı futbolcuyu devreye sokmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun, Al Ittihad yönetiminden görüşme talep ettiği ve ayrılığı konusunda yardım isteyeceği öğrenildi.