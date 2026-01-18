Haberler

Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle

Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante transferi için yoğun çaba harcıyor. Fransız yıldızla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe'den bu doğrultuda yeni hamle geldi. Kanarya, Kante'yi devreye sokarak yıldız oyuncunun ayrılık için kulübünden yardım bekleyeceği öğrenildi.

  • Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda anlaşmaya vardı.
  • Al Ittihad, Kante için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ve bu talepten geri adım atmadı.
  • Fenerbahçe, Kante'nin Al Ittihad yönetimiyle görüşerek transferde yardım istemesini planlıyor.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferine resmiyet kazandırmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe, 35 yaşına girmeye hazırlanan ve sözleşmesinin bitmesine yalnızca 6 ay kalan tecrübeli orta sahayla anlaşmaya varırken, Al Ittihad ile bonservis pazarlıklarına devam ederek Suudi ekibini ikna etmeye çalışıyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Al Ittihad teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun "Ancak yerine daha iyisini alacaksanız gidebilir" demesi üzerine Kante için 15 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Suudiler, bu talepten şu ana kadar geri adım atmadı.

KANTE TRANSFERİ İÇİN DEVREYE GİRECEK

Suudi Arabistan'a çıkarma yapan Fenerbahçeli yöneticilerin, transferde prensipte anlaşma sağladıkları ve Türkiye'ye gelmeyi çok isteyen başarılı futbolcuyu devreye sokmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun, Al Ittihad yönetiminden görüşme talep ettiği ve ayrılığı konusunda yardım isteyeceği öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama