Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Rennes, Auxerre'yi deplasmanda 3-0 yenerek üstünlük sağladı. Rennes'in golleri 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara'dan gelirken, 22. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Szymanski'nin asistinde Esteban Lepaul topu ağlara yolladı. Bu sonuçla Rennes puanını 37'ye yükseltirken, Auxerre 17 puanda kaldı.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Konuk ekip, 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara'nın golleriyle üstünlüğü ele aldı. 22. dakikada ise Fenerbahçe'den transfer edilen Szymanski'nin asistinde Esteban Lepaul fileleri havalandırdı.
SZYMANSKI'DEN KATKI
Yeni transfer Szymanski, yaptığı asistle galibiyete doğrudan katkı sağladı ve performansıyla dikkat çekti. Bu sonucun ardından Rennes puanını 37'ye yükseltti. Auxerre ise 17 puanda kaldı.