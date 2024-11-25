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Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor

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Fenerbahçe'nin 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma, Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Bruma, Eylül ayının son haftasından itibaren ligde ve kupada oynanan maçlarda takımını sırtlamaya başladı.

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan yıldız futbolcu Bruma, son zamanlarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Fenerbahçe, 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında göndermişti. Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 7 asist ile tamamlayarak verimli bir dönem geçiren Bruma, bu sezon ise son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Eylül ayının son haftasındaki Nacional maçıyla çıkışa geçen Bruma, bu tarihten sonra ligde ve kupada oynanan maçlarda takımını sırtladı.

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor

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Söz konusu tarihten itibaren ligde ve kupada toplam 8 maça çıkan Bruma 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlendi. Bruma'nın artan performansı Portekiz basınında da geniş yankı buldu. Bruma bu sezon oynadığı 20 resmi karşılaşmada 7 gol ataren 7 de asist yaparak takımına tam 14 gol katkısı verdi.

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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