Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan yıldız futbolcu Bruma, son zamanlarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Fenerbahçe, 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında göndermişti. Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 7 asist ile tamamlayarak verimli bir dönem geçiren Bruma, bu sezon ise son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Eylül ayının son haftasındaki Nacional maçıyla çıkışa geçen Bruma, bu tarihten sonra ligde ve kupada oynanan maçlarda takımını sırtladı.

İÇİNDEN MESSİ ÇIKTI

Söz konusu tarihten itibaren ligde ve kupada toplam 8 maça çıkan Bruma 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlendi. Bruma'nın artan performansı Portekiz basınında da geniş yankı buldu. Bruma bu sezon oynadığı 20 resmi karşılaşmada 7 gol ataren 7 de asist yaparak takımına tam 14 gol katkısı verdi.