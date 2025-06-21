Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet John Duran için 16 milyon euroluk teklifte bulundu. Jose Mourinho'nun onay verdiği transfer için 21 yaşındaki futbolcunun kararını kısa süre içinde bildirmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, John Duran için Suudia Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın kapısını çaldı.

16 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk teklifte bulundu. Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği 21 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

77 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Jhon Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Bu transfer, Neymar'ın 90 milyon euroluk transferinden sonra Arap Yarımadası'ndaki en pahalı ikinci transfer olarak kayıtlara geçmişti. Aston Villa, Durán'ı 2023 yılında MLS ekibi Chicago Fire'dan 29.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'den John Duran için teklif

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

İngiliz ekibinde 78 maçta 20 gol atan genç oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti. Al-Nassr formasıyla ise 18 maçta 12 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı. Duran'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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