Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe yönetiminden Trabzonspor maçında başarılı bir performans sergileyen İsmail Yüksek için jest geldi. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kontratını yeniden güncelleme ve maaşına bir kez daha iyileştirme yapma kararı aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer döneminde birçok teklif almasına rağmen kulüpte kalmayı tercih eden milli futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesine bir kez daha zam yapma kararı aldı.

TEKLİFLERE RAĞMEN KALDI

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren İsmail Yüksek, gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'den ayrılmak istemedi. Milli futbolcu, kulübün çıkarlarını ön planda tuttu.

TRABZONSPOR MAÇINDA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetimden jest geldi.

YENİDEN ZAM YAPILACAK

2020'de Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek'in sözleşmesi geçtiğimiz 15 Mayıs'ta 2028'e kadar uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kontratını yeniden güncelleme ve maaşına bir kez daha iyileştirme yapma kararı aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
