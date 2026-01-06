FENERBAHÇE'DE bir süredir kadroya yazılmayan kaleci İrfan Can Eğribayat, sezonu Samsunspor'da tamamlayacak.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar Samsunspor'a vereceğini söyledi. Kiralık olarak yapılacak olan sözleşmeyle tecrübeli kaleci ligin ikinci yarısını Karadeniz ekibinde geçirecek.