Fenerbahçe'den Gyökeres bombası

Jhon Duran'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü bir başka dünya yıldızına çevirdi.

FENERBAHÇE GYOKERES İÇİN PUSUDA

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, İsveçli golcü oyuncu Victor Gyökeres'in durumunu yakından takip ediyor. 27 yaşındaki oyuncunun Arsenal'e transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin bir hamlede bulunabileceği ifade edildi.

GALATASARAY'A OLAN OLABİLİR

Haberde, Galatasaray'ın da geçen sene benzer bir durumda olduğu ve Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferi gerçekleşmeyince fırsat transferiyle Osimhen'i kadrosuna kattığı belirtildi. Fenerbahçe'nin de bu şansı bulabileceği aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Sporting'de geride kalan sezonda 52 maçta görev alan yıldız golcü, 54 gol atıp 12 asist yaptı ve toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.