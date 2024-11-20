Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol
Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya ve Ekvador karşı karşıya geldi. Maçta galibiyeti getiren gol, Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe forması da giymiş olan Valencia, 7'inci dakikada attığı golle Ekvador'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de de forma giyen ve inanılmaz bir performans sergileyerek gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor.
ŞIK BİR GOL ATTI
Dünya Kupası Elemeleri maçında Ekvador, deplasmanda karşılaştığı Kolombiya'yı ülkemizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Enner Valencia'nın 7'inci dakikada attığı muhteşem golle 1-0 mağlup etti.
İşte o gol;