Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol

Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya ve Ekvador karşı karşıya geldi. Maçta galibiyeti getiren gol, Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe forması da giymiş olan Valencia, 7'inci dakikada attığı golle Ekvador'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de de forma giyen ve inanılmaz bir performans sergileyerek gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor.

ŞIK BİR GOL ATTI

Dünya Kupası Elemeleri maçında Ekvador, deplasmanda karşılaştığı Kolombiya'yı ülkemizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Enner Valencia'nın 7'inci dakikada attığı muhteşem golle 1-0 mağlup etti.

İşte o gol;

Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol

Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol

Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol

Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı

Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.