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Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından müsabakadaki hakem kararlarıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. "Galatasaray takımına hediye edilen bir maç daha" başlıklı açıklamada "Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA"

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAhmet null:

Bunlara gülüyorum osimaheni 13 dakikada indirdiler kırmızı kart başakşehirli oyuncu ceza sahası içinde topu eliyle kesti kırmızı kart penaltı ee bunları da konuş size 20 puan fark atacak Galatasaray

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Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

bi sus artık ali kOÇ.

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Haber YorumlarıFatih:

Ney hediye edildi hamza koluyla oynadi penalti verilmedi ne cok agliyonuz isinize gelmeyen her turlu karari pozisyonu girmezden gelip ses cikartmiyonuz. Tersi oldugundada sesiniz kuslar gibi cikiyo kanarya beyinliler. Kabul edin basaririsziniz 10 senede 305 milyon euro harcayip bir tane bile sampiyon olamamissiniz. Kanarya beyinli taraftarlarinizda hakemlerden dolayi olamadiginiza inaniyo yazik ya aciyorum onlara.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Ali koç haklısın ama haksız duruma düşürüyorsun kendini yapı diyorsun eyvallah kralı var ama senin takımın hiç top oynamıyor.Birde puan farkı olmuş 8 şimdimi çıkıp söylüyorsunuz bunları iş işten geçti bak adamlar taktı 5 yıldızı tarih bu yapıyı yazmıyacak 5 yıldızı yazacak.Hani bizde onların seviyesine inecez diyordun onlar gibi ağlıyacaz diyordun yoksun piyasada

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Utanmaz ve yüzsüzler sadece Galatasaray'ın maçlarına odaklanın ve hakemlerden medet umun siz. Talimatlarınızı dinlemeyen hakemler de var demek. TFF'yi istifaya eden kulüp Galatasaray. Delikanlıysanız siz de istifasını isteyin.

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Haber YorumlarıCimbom null:

Hav hav hav lamayın artık

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Haber YorumlarıMüslüm Y:

cku kısa olan yiğidin malafata bezelye dermis

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç boşuna debelenme yolun sonu geldi senin için buraya kadarmış

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Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

bi sus artık ali kOÇ. Fenerbahçeli taraftarlar bile senden nefret ediyor.

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