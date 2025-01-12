Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA"

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."