Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından müsabakadaki hakem kararlarıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. "Galatasaray takımına hediye edilen bir maç daha" başlıklı açıklamada "Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA"
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."