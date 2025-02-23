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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim

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Lider olan ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dev derbi için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertlilerde yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir prim belirlendiği öne sürüldü.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde yönetim, dev derbi için eşi benzeri görülmemiş bir belirledi.

DEV MAÇA 190 MİLYON TL PRİM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasını gölgede bırakmamak için Galatasaray derbisinin primini hafta içerisinde açıklamayan başkan Ali Koç, belki de şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek dev karşılaşma için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi. Fenerbahçe'de futbolcular, RAMS Park'ta kazanıp lider Galatasaray ile aradaki farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir primi de ceplerine koymuş olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

o parayı hakeme verselerdi zaten kazanırlardı. abdal bunlar yeminle.

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Haber YorumlarıOğuzhan Koç:

pirime gerek yok hakem abiyle acunun abinin arası çok iyiymiş :))

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Haber YorumlarıKim kimse:

Futbol hiç bir zaman bu kadar çirkefleşmedi.

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Haber YorumlarıO Z:

Tüm tuşlara basmaları lazım zaten. Çünkü 1 Galatasaray galibiyeti bunların yönetimi bir 8 yıl daha koltuğundan etmez onu onlarda biliyorlar.

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

işte ekonomiyi düzeltecek 12 li.

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Haber YorumlarıMGk:

Koca ülke sporu şımarık bir yalı çocuğunun oyuncağı oldu yazık gerçekten yazık

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