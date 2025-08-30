Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun son durumu hakkında araştırma yapıyor.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE
Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile ilgileniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Bissouma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor. Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.