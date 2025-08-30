Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig devi Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Bissouma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile ilgileniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Bissouma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor. Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.