Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun son durumu hakkında araştırma yapıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Bissouma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile ilgileniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Bissouma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor. Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet yavuzer:

dünyada futbolcu azlığı varmış gibi hepte aynı futbolculara çalışıyorlar maksat muhabbet olsun Fenerbahçeliyim ama iki takımada söylüyorumn

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Mehmet bunlar menejerlerin işi. Avrupada 5 para etmeyen ne kadar topçu varsa aynı anda bunlara pazarlayıp fiyat artırıyorlar. Bunlarda saldırıyor. 44 maçta iki gol. Oraya direk koysan daha fazla gol olur...

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Gs, zaten çok sakatlandığı için çekildi transferden boş yapmayın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

ne çalımı zaten en baştan beri Fb ilgileniyordu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
