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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

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Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla ezeli rakibine çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu.

EZEL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, kafes içinde uyuyan bir aslan yer alırken ve arka fonda Ezel dizisinin müziği çaldı. Sarı-lacivertli hesap ayrıca paylaşımda gülücük ve ağlayan kedi suratı emojilerine yer verdi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın hesabından yapılan paylaşım şöyle;

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaparak puanını 18 yaptı ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, bir sonraki maçta 10 Kasım Pazar günü Amed'e konuk olacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

CİMBOM'UN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor. Aslan, bir sonraki maçta 3 Kasım Pazar günü Amed'i konuk edecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Turkcell Futbol Spor Ezel

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Yorumlar (2)

ekrem celebi :

hele sız bı şampıyonlar lıgıne gırınde o zaman konusalım.galatasaray kadınlar futbol lıgınde ılk turk takımı sampıyonlar lıgınde gruplara kalan...

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