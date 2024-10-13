Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu.

EZEL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, kafes içinde uyuyan bir aslan yer alırken ve arka fonda Ezel dizisinin müziği çaldı. Sarı-lacivertli hesap ayrıca paylaşımda gülücük ve ağlayan kedi suratı emojilerine yer verdi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın hesabından yapılan paylaşım şöyle;

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaparak puanını 18 yaptı ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, bir sonraki maçta 10 Kasım Pazar günü Amed'e konuk olacak.

CİMBOM'UN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor. Aslan, bir sonraki maçta 3 Kasım Pazar günü Amed'i konuk edecek.