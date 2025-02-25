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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı
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Galatasaray'ın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu' sözleri sonrası ırkçılık iddiasıyla suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe, konuya ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ilgili ırkçılık iddialarını kesin bir dille reddetti ve Mourinho'nun sözlerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ifade etti. Ayrıca, bu iftira ile ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında kullandığı "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri sonrası ırkçılık iddiasıyla suç duyurusu yapılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Galatasaray, ırkçılık iddiasıyla Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ilgili bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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