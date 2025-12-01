Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A GÖNDERME

Derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Galatasaray'a çarpıcı bir göndermede bulundu.

'FUTBOL AYAKTA OYNANIR'

Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Çok önemli bir tespitimiz var, futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyundur, tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son dakikaya kadar sürdürdükleri için kendi oyuncularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.