Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Galatasaray maçının ardından, futbolun dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyun olduğunu söyleyerek, "Maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A GÖNDERME

Derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Galatasaray'a çarpıcı bir göndermede bulundu.

'FUTBOL AYAKTA OYNANIR'

Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Çok önemli bir tespitimiz var, futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyundur, tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son dakikaya kadar sürdürdükleri için kendi oyuncularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Oyuncuları İsmail en ufak dokunuşlarla bile sürekli yerdeydi, kendisine o kadar çok faul verildi ki ben 4 ten sonra sayamadım herhalde bi 8-10 tane olmuştur. Yerde o kadar kıvraniyordu ki sanki sanırsın tır çarpmış. evet doğru futbol yere yatilarak değil ayakta durabilerek oynanan bir oyundur.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Kurtay:

bunu tescilli şikeciler mi söylüyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

çok doğru demiş

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
