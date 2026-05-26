Haberler

Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da yaşanan aksaklıklarla ilgili resmi başvuruda bulundu

Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da yaşanan aksaklıklarla ilgili resmi başvuruda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Atina'daki Euroleague Final Four'da taraftarların yaşadığı biletleme ve organizasyon sorunları nedeniyle Euroleague yönetimine resmi başvuru yaparak kapsamlı açıklama ve somut geri dönüş beklediğini duyurdu.

Fenerbahçe, Atina'da düzenlenen Euroleague Final Four organizasyonunda taraftarların yaşadığı aksaklıklarla ilgili Euroleague yönetimine resmi olarak başvuru yapıldığını, kendilerine kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklediklerini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır. Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yeni açıklama geldi! Kılıçdaroğlu'ndan manidar bayram mesajı
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli'den çarpıcı hamle! Önce Özel'i sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı
Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu

Son görüntüleri bu oldu
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Hızla gelip kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı