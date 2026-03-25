Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer hamlesi
Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer planlarına Avrupa futbolunun iki dev ismi Antonio Rüdiger ve Robert Lewandowski dahil oldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger için Fenerbahçe'nin ciddi adımlar attığı ve en güçlü aday konumuna geldiği belirtildi. Ayrıca, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Lewandowski için de sarı-lacivertli yönetimin yeniden devreye girdiği ifade edildi.
RÜDIGER TRANSFERİNDE ÖNE ÇIKTILAR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger için ciddi adımlar attı. Alman stoperin takımdan kesin olarak ayrılacağı belirtilirken, transferde en güçlü adayın Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık yaklaşık 10 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı öne sürüldü.
LEWANDOWSKI İÇİN ISRAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Robert Lewandowski için de girişimlerin sürdüğü ifade edildi. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü için sarı-lacivertli yönetimin yeniden devreye girdiği ve resmi teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
AVRUPA'YA MESAJ: YILDIZLAR KARMASI
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu iki transferle ses getirmeyi hedefliyor.
TARAFTAR HEYECANLANDI
Ortaya atılan bu iddialar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük heyecan yaşarken, transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.