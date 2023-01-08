Fenerbahçe'den derbide koreografi şov! İşte 3 tribünde yer alan çarpıcı pankartlar
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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nı bayram yerine çevirdi. 3 tribün için koreografi hazırlayan sarı-lacivertliler, görsel bir şölen sundu. Koreografide "İki kıta. Yedi tepe; En büyük Fenerbahçe" yazısı ve "Our City, Our Rules" (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" pankartları dikkatleri çekti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar dev derbi için çarpıcı koreografiler hazırladı.
"BİZİM ŞEHRİMİZ, BİZİM KURALLARIMIZ"
Fenerbahçe taraftarının hazırladığı koreografide "İki kıta. Yedi tepe; En büyük Fenerbahçe" yazısı dikkat çekti. "Our City, Our Rules" (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" pankartı da kale arkası üst tribünde yer aldı.
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Maraton tribününde ise"Çubuklu Ruhuyla" yazısı ile Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve "Mehmetçik" lakaplı Basri Dirimli'nin fotoğraflarına yer verildi. Fenerbahçe'nin diğer kalesi arkası tribününü kaplayacak şekilde bayrak açılırken "Çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır." pankartı açıldı.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023