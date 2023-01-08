Fenerbahçe'den derbide koreografi şov! İşte 3 tribünde yer alan çarpıcı pankartlar

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nı bayram yerine çevirdi. 3 tribün için koreografi hazırlayan sarı-lacivertliler, görsel bir şölen sundu. Koreografide "İki kıta. Yedi tepe; En büyük Fenerbahçe" yazısı ve "Our City, Our Rules" (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" pankartları dikkatleri çekti.