2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası olay paylaşım
Fenerbahçe, 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a gönderme yaptı. Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı, "Burası Beşiktaş" paylaşımına karşılık Fenerbahçe, "Orası Beşiktaş" cevabını verdi.
Derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, mücadelenin hemen ardından sosyal medya hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.
GÖNDERME YAPTILAR
Sarı-lacivertliler, derbi galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı paylaşımı alıntıladı.
ORASI BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı, "Burası Beşiktaş" paylaşımına karşılık Fenerbahçe, "Orası Beşiktaş" cevabını verdi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;