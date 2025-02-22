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Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

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Fenerbahçe, 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in performansını ödüllendirmek için zam yapma kararı aldı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Akçiçek'in sözleşmesine ayrıca serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan genç stoper, savunmada da güven veriyor.

Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor. Fenerbahçe'de yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.

ZAM YAPILACAK

19 yaşındaki stoperin sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.

Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

hakkıdır helal olsun harika bir futbolcu olacak

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Taraflı tarafsız herkes kabul etmelidir ki Fenerbahçe son yıllarda gerçekten Türk futboluna genç ve iyi isimler kazandırıyor. İsmail Yüksek olsun Arda Güler olsun Yusuf Akçiçek olsun. Zam da yapılsın hak ediyor, yolu da bahtı da güzel olsun biz de doya doya izleyelim.

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