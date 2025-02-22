Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi
Fenerbahçe, 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in performansını ödüllendirmek için zam yapma kararı aldı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Akçiçek'in sözleşmesine ayrıca serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan genç stoper, savunmada da güven veriyor.
Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor. Fenerbahçe'de yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.
ZAM YAPILACAK
19 yaşındaki stoperin sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.
SERBEST KALMA MADDESİ
Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.