Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor. Fenerbahçe'de yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.

ZAM YAPILACAK

19 yaşındaki stoperin sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklenecek. Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.