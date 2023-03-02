Fenerbahçe'den deplasman yasağı için alınan yürütmeyi durdurma kararı sonrası açıklama: Nihai karar savunmadan sonra verilecek

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara getirilen deplasman yasağındaki yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama yapılırken, "Alınan kararın yürütmesi şu aşamada durdurulmuş olup nihai karar Davalı İdare'nin savunmasından sonra verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayseri spor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Karara itiraz eden sarı-lacivertli kulüp, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası resmi açıklama yaptı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Yukatel Kayseri spor'un başvurusu üzerine Kayseri Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Kulübümüzün Yukatel Kayseri spor ile 4 Mart 2023 tarihinde Kayseri'de oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili olarak Kulübümüz taraftarlarının stadyuma alınmamasına yönelik bir karar verilmişti.

"NİHAİ KARAR DAVALI İDARE'NİN SAVUNMASINDAN SONRA VERİLECEK"

Bu karara karşı Kulübümüz tarafından Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. Açtığımız bu davada, bugün Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ile dava konusu işlemin şu aşamada yürütmesinin durdurulmasına, Davalı İdare'ye savunmasını vermesi için 1 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Alınan kararın yürütmesi şu aşamada durdurulmuş olup nihai karar Davalı İdare'nin savunmasından sonra verilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.