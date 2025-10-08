Haberler

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Jhon Duran'ın kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle sahalara dönüş süreci beklenenden uzun sürüyor. Bu durum sarı-lacivertli yönetimi endişelendirdi ve Duran'ın menajeri İstanbul'a çağrıldı. Kulüp yetkilileri, sakatlığın devam etmesi durumunda devre arasında yolların ayrılacağı mesajını iletti.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran'ın sağlık durumu, sarı-lacivertli yönetimi endişelendirmeye başladı. Kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kolombiyalı forvetin sahalara dönüş süreci beklenenden daha uzun sürdü.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Yaşanan belirsizlik üzerine Fenerbahçe yönetimi, Duran'ın menajerini İstanbul'a çağırdı. Yapılan görüşmede kulüp yetkililerinin, "Sakatlık devam ederse devre arasında yollarımızı ayırırız" mesajını net bir şekilde ilettiği öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Avrupa'da 2, Süper Lig'de 6 maç olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giyemedi.

GELECEĞİ AĞRILARINA BAĞLI

Milli arada antrenmanlara başlaması beklenen Duran'ın durumu, kulüp doktorları ve teknik heyet tarafından yakından takip edilecek. Oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği, ağrılarının devam edip etmemesine göre şekillenecek.

YENİ FORVET PLANI DEVREDE

Başkan Sadettin Saran'ın, yöneticilerine devre arasında yeni bir golcü transferi için hazırlıklı olunması gerektiğini ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'da potansiyel forvet adayları için oyuncu tarama çalışmalarına başladı.

Amaç, Duran'ın yaşadığı sakatlık kaynaklı risklerin önüne geçmek ve ikinci yarıda güçlü bir hücum rotasyonu oluşturmak.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

Türkiyede macların çoğu satış olduğu icin hem Mourinho gitti hem Duran oynamak istemiyor. Bariş Alperde bu yüzden arabistana gitmek istedi. Arabistanda mac sat bak seni nasıl asıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
