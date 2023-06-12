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Fenerbahçe'den bir Jesus geçti! Derbi mağlubiyetleri sonunu getirdi

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Portekizli hocanın sonunu derbilerdeki performansı getirdi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı mücadelelerde sadece Trabzonspor'u bir kere yenebildi.

Fenerbahçe ile olan 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Jorge Jesus, Türkiye Kupası finalinin ardından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Portekizli hocanın derbilerdeki başarısız grafiği sonunu getiren en büyük etken oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 OYNADI

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 36 maçta 80 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. oldu. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna çıkmayı başardı.

DERBİLER SONUNU GETİRDİ

Portekizli hocanın sonunu getiren ise derbilerdeki etkisiz oyun oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynanan 4 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-lacivertliler, sadece 2 gol atabildi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor'u bir kere yenebildi.

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe'nin derbilerde aldığı sonuçlar:

  • Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
  • Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
  • Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mahalle sakini:

Ben olsam halay çekerdim çalışmadan tatilde eğlenirken maaşını alacak üstüne tazminat alacak.

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