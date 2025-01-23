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Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mourinho'dan Maximin sorusuna bomba yanıt

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından konuştu. Mourinho, takımdan ayrılacağı konuşulan Allan Saint Maximin'in geleceğiyle ilgili soruya, "Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından takımdan ayrılması gündemde olan Allan Saint Maximin, hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"GELECEĞİNE DAİR NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Portekizli teknik adam, Maximin için gelen sorunun ardından, "Maximin, 3 haftadır idman yapmamış bir oyuncu olarak performans verdi. Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum" cevabını verdi. Mourinho, Fransız futbolcuyu 59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine sahaya sürmüştü.

MAXIMIN'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Allan Saint-Maximin, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralandı. Fenerbahçe'den senelik net olarak 8 milyon Euro maaş alan Maximin, gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin en yüksek maaş ödediği oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Fransız kanat oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17'si ilk 11 olmak üzere 23 maçta süre buldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asist kaydederken beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mourinho'dan Maximin sorusuna bomba yanıt
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray ve Fener birbirine girdi çapsız 20 tane adam paraya para demiyor. Anamızın liginde aslan iş Avrupa olunca Marmaris belediyespor gibi takılıyorlar

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