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Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, pas ve taktik çalışmaları içeren antrenman yaptı. Sarı-lacivertliler yarın Admira Wacker ile ilk hazırlık maçına çıkacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da başlayacak müsabakaya Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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