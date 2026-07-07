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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanda core hareketleri, ısınma, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışmalarının ardından hücum varyasyonları çalıştı. Günün ilk antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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