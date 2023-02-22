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Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Avrupa maçına siyah formayla çıkacaklar

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Avrupa maçına siyah formayla çıkacaklar

Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle THY EuroLeague'in 25. haftasında yarın akşam Partizan ile oynanacak maça siyah forma ile çıkacak.

Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı. EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli kulüp, oynanacak maça siyah forma ile çıkacak.

SİYAH FORMA İLE ÇIKACAKLAR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.

Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Avrupa maçına siyah formayla çıkacaklar

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Beko Deprem Spor Haberler

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