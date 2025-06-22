Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Lille'den ayrılan ve şu anda serbest konumda olan Jonathan David için 3 yıl için toplam 55 milyon euroluk teklif yaptı.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluktan başka bir hedef koymayan Fenerbahçe, Jonathan David'e rekor bir teklifte bulundu.

55 MİLYON EUROLUK REKOR TEKLİF

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, bu teklifle David için isteğini menajerine iletti. Kanadalı golcünün ise gelen teklifleri değerlendirmeye alıp en sonunda da tekliflere göre karar vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.