Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına
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Fenerbahçe, daha önce 4 kez kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Emir Ortakaya'yı yeni sezonda da kadrosunda düşünmüyor. Eyüpspor, Emir Ortakaya'nın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.

Selçuk Şahin önderliğindeki Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

EMİR ORTAKAYA İLE ANLAŞMA YAKIN

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. İki kulübün genç futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

BEŞİNCİ KEZ YOLLANACAK

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya, Sarı-lacivertlilerden daha önce 4 kez kiralık olarak başka takıma yollandı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sırasıyla Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Geliştirsinler kendilerini,lüks araba alacaklarina gelişim için harcasinlar paralarini..O ne öyle yüksek atlamaci gibi.Fizik calisir insan avrupa maclarinda dökülüyosunuz!Hoca tutun kendinize!Anana yazlık alacagina kendini gelistireceksin!Sonra ailene bakarsin

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