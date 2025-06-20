Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Selçuk Şahin önderliğindeki Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

EMİR ORTAKAYA İLE ANLAŞMA YAKIN

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. İki kulübün genç futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

BEŞİNCİ KEZ YOLLANACAK

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya, Sarı-lacivertlilerden daha önce 4 kez kiralık olarak başka takıma yollandı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sırasıyla Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.