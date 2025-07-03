Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim

Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim
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Üçüncü kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki eski kalecisi Tarık Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Tarık Çetin, 6 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Gelecek sezon her kulvarda başarı isteyen ve yeni sezon kadro planlamasını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, üçüncü kalesi transferinde sürpriz bir isme yöneldi.

TARIK ÇETİN GERİ DÖNÜYOR

HT Spor'un haberine göre; Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tarık Çetin, Sarı-lacivertlilere 6 yıl aradan sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Haberde, Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

AVRUPA KUPALARINDA KADROYA EK KONTENJAN SAĞLAYACAK

Bu transferinin gerçekleşmesinin asıl nedeni de belli oldu. Fenerbahçe'nin Tarık Çetin'in 3. kaleci olarak düşündüğü ve Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlayacağı için deneyimli isme imza attırılacağı ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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