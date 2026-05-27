Fenerbahçe: "Dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi önemli ve kıymetli buluyoruz"

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli bulduğunu belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmenin önemli ve kıymetli bulunduğu, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse gerçekleştirilen saldırıya ilişkin süreç hakkında açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca Kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin ilk günden itibaren takipçisi olduk, aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentimizi her platformda kararlılıkla dile getirmeyi sürdürdük. Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
