Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Atalantalı futbolcu Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu.

LOOKMAN, ATLETICO MADRID'E GİDİYOR

Atletico Madrid, Ademola Lookman transferinde Atalanta ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre, Atletico Madrid 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

LOOKMAN DA İKNA OLDU

Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirten Lookman'ın da yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e transfer olmaya ikna olduğu ve transfere onay verdiği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmileşeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Lookman, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.