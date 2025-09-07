Fenerbahçe'de Yeni Teknik Direktör İçin Geri Sayım Başladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda yaptığı açıklamada, "1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam Spalletti'ye teklif yaptıklarını ancak bu sezon takım çalıştırmak istememe kararı aldığını söyleyen Koç, "3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var. Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9'u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Alman ekolü isteyenlerin de olduğunu belirten Ali Koç, "1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var" diye konuştu. - İSTANBUL