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Fenerbahçe'de yarım asırlık gelenek Jose Mourinho ile son buluyor

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Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyememesi durumunda bile Jose Mourinho ile yola devam edecek. Bu karar, sarı-lacivertli kulüpte 52 yıllık bir gelenek olan "ilk sezonda şampiyon olamayan teknik direktörün ikinci sezonda görevine devam etmemesi" kuralını sonlandırabilir.

Fenerbahçe yönetimi bir süredir her fırsatta Jose Mourinho ile yola devam edileceğini belirtiyor. Bu durumda Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerde 52 yıllık geleneği sona erdirebilir.

52 SENE SONRA BİR İLK

1973 yılından bu yana ilk sezonunda şampiyonluk kazanamayan hiçbir teknik direktör, ikinci sezonuna devam etmemişti. Ancak Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Mourinho'ya tam destek verdiğini ve Portekizli teknik adamın her koşulda yeni sezonda da takımın başında olacağını vurguluyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ve sezon sonu değerlendirmeleri gündemde olsa da Mourinho'nun devam edeceği konusunda yönetim kanadından net mesajlar geliyor. Kulüp, dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Mourinho'nun uzun vadeli bir projeyle Fenerbahçe'yi başarıya ulaştıracağına inanıyor. Bu kararın kesinleşmesi halinde, Fenerbahçe'nin 1973'ten beri süregelen teknik direktör geleneği bozulmuş olacak.

NE OLURSA OLSUN TAKIMDA KALACAK

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda büyük beklentilerle göreve başladı. Taktiksel disiplini, tecrübesi ve Avrupa'daki başarılarıyla öne çıkan deneyimli teknik adam, takımı yeniden yapılandırma sürecinde. Yönetim, Mourinho'nun ikinci sezonunda takımı çok daha güçlü bir hale getireceğini düşünüyor. Sezon sonunda şampiyon olunamasa bile, Fenerbahçe yönetiminin Mourinho ile devam etme kararı, kulüp tarihindeki önemli kırılma noktalarından biri olarak görülebilir.

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan Mourinho, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet alırken 6 yenilgi yaşadı. 11 maçtan beraberlikle ayrıldı. Puan ortalaması 2.11.

Fenerbahçe'de yarım asırlık gelenek Jose Mourinho ile son buluyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

morinin yüklü tazminatını ödeyemedikleri için devam diyecekler. ama fener taraftarı bi ayaklansın bakalım devam diyecek misiniz. fb taraftarı koskoca aziz yıldırımı bile koltuğundan etti be.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunun da ekodan geri kalır tarafı yok. her tarafı pislik

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bunların başkanları devam ediyorsa bu niye devam etmesin. Gitme sana muhtacım diyen Ezikbahçe taraftarı varken, bunlar daha çok bu koltukta oturur.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

hadsiz febespor taraftarına morinyo ve ali koç u yedirmeyiz. İmza: GS taraftarları

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Haber YorumlarıSeko:

12 sene lig 3 sene GALATASARAY şampiyonluğundan sonra 1 şampiyonluk VERİLİR artık ali koça.....

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