Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Fenerbahçe'de devre arası planlaması sertleşti. Domenico Tedesco yönetiminde sarı-lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Emre Mor'un devre arasında takımdan ayrılacağı, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un da sezon sonunda veda edeceği ifade edildi.
- Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Emre Mor'un devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
- Cenk Tosun'un sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
- Sebastian Szymanski'nin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kadro planlamasında radikal adımlar atılıyor. Sarı-lacivertlilerin, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncu sayısının artabileceği belirtiliyor.
DEVRE ARASINDA 3 İSİMLE VEDA
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Emre Mor'un devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Yönetimin, kadroda revizyona gitmek istediği ve bazı isimlerin ayrılık sürecinin hız kazandığı kaydedildi.
CENK TOSUN'A SEZON SONU YOL GÖRÜNÜYOR
Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Cenk Tosun'un da sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.
SZYMANSKI DE AYRILIĞA YAKIN
Öte yandan satış listesinde yer aldığı belirtilen Sebastian Szymanski'nin de Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürüldü. Polonyalı oyuncu için devre arası transfer döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.