Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin ardından takımdan gönderilecek yıldız isimler de netleşti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği 7 oyuncunun, kısa süre içinde takımla yollarını ayırması bekleniyor. Hazırlanan rapor doğrultusunda listede sürpriz bir isim de yer aldı.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de takıma gelecek yıldızlar kadar takımdan gönderilecek isimlerde belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro düşünmediği 7 oyuncuyla yolların kısa süre içerisinde resmen ayrılması bekleniyor.

YOLLARIN AYRILACAĞI İLK 3 İSİM

Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı deneyimli oyuncular Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ile öncelikli olarak yollarını ayıracak. Sarı-lacivertliler, 3 isme de kendisine kulüp bulmalarını istedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat ve Sebastian Szymanski ile golcü isim Youssef En-Nesyri, kiralık ya da bonservisleriyle takımdan gönderilecek. Bu oyunculara talip olan kulüplerle görüşmeler tam gaz devam ediyor.

EMRE MOR'A DA GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana hiçbir maçta forma şansı bulamayan Emre Mor'la da yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

SÜRPRİZ AYRILIK: BROWN

İtalyan teknik direktör Tedesco'nun gönderilecekler listesindeki sürpriz isim ise Archie Brown oldu. Yönetim, 2 ay sakatlığı bulunan İngiliz isimle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Cemre Yıldız
