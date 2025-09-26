Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Saran'ın, Demirel'e Samandıra Tesisleri'nde tam yetkili olacağı idari bir rol teklif ettiği öğrenildi.

TESİSLERİ VOLKAN DEMİREL'E EMANET ETME PLANI

Seçim sürecinde de Volkan Demirel ile birkaç kez bir araya gelen Sadettin Saran, 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası bir kez daha efsane kaptanla masaya oturdu. Saran'ın, kulübün en büyük problemlerinden birini Samandıra'nın işleyişi olarak gördüğü ve çözüm için tesisleri Demirel'e emanet etmek istediği belirtildi.

DEMİREL TEKLİFE SICAK BAKIYOR

43 yaşındaki Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Karagümrük, Hatayspor ve Bodrumspor'u çalıştırmıştı. 3 Şubat 2025'ten bu yana boşta olan genç teknik adam, daha önce kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıklamıştı. Ancak iddialara göre Demirel, Fenerbahçe'nin zor günlerinde kulübe destek olmak için bu kez idari görev teklifine sıcak bakıyor. Son kararını önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen Volkan Demirel'in, Samandıra'da yeni bir dönemi başlatıp başlatmayacağı merakla bekleniyor.