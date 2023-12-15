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Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'da yan bakılmıyor

15 Aralık 2023 20:07 Güncelleme: 20:11 Abone Ol

Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un yönetimindeki Al-Hilal, evinde ağırladığı Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bu galibiyetle Al-Hilal puanını 47'ye yükseltti.