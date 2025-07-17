Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Aziz Yıldırım aldığı karardan vazgeçti

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Aziz Yıldırım aldığı karardan vazgeçti
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Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Sarı-lacivertlilerin Divan Kurulu'na katılma kararı almıştı. Ancak Aziz Yıldırım'ın fikir değiştirerek 26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu'na katılmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken gözler eski başkan Aziz Yıldırım'ın seçimlerde yeniden aday olup olmayacağında.

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu 26 Temmuz'da toplanacak. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, daha önce aldığı kararla bu toplantıya katılacak ve konuşma yapacaktı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM KARARINDAN VAZGEÇTİ

Öğrenilen son bilgilere göre Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısına fikir değiştirerek katılma kararından vazgeçti. Yıldırım'ın seçime kadar Fenerbahçe kürsüsünde konuşma yapmayacağı öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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