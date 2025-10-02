Fenerbahçe'de maç sonu röportajına damga vuran diyalog

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice ekibini 2-1 mağlup etti.

SADETTİN SARAN RÖPORTAJA GİRDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren ve maçın ardından röportaj veren Kerem Aktürkoğlu'nu röportaja dahil olarak tebrik etti.

''BENDEN BAHSEDİYOR MUSUN?''

Başkan Sadettin Saran'ın Kerem'e sarıldığı ve daha sonrasında da ''Benden bahsediyor musun?'' dediği görüldü. Kerem'in de Sadettin Saran'a ''Bahsediyorum başkanım.'' şeklinde cevap verdiği duyuldu. Sosyal medyaya yansıyan bu anlar kısa süre içerisinde viral oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran'ın oyunculara olan yakınlığından mutlu olduklarını dile getirdi.