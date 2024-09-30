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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcu, Twente maçında forma giyemeyecek

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Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Milli futbolcunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçında forma giyemeyecek olan 28 yaşındaki stoper, milli ara sonrası ligdeki Samsunspor müsabakasına yetişmesi bekleniyor.

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu karşılaşmada sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SOL ARKA ADELESİNDE ÖDEM VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

TWENTE MAÇINDA YOK

Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Twente ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası ligdeki Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcu, Twente maçında forma giyemeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Çağlar Söyüncü Antalyaspor Samsunspor Fenerbahçe Twente Futbol Sağlık Spor Ödem

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