Fenerbahçe'de Şok Gelişme: İrfan Can ve Cenk Kadro Dışı

Milli aradan dolayı liglere verilen arada Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşandı ve iki oyuncu kadro dışı kaldı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi. - İSTANBUL