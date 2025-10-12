Fenerbahçe'de Şok Gelişme: İrfan Can ve Cenk Kadro Dışı
Fenerbahçe, milli arada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, iki oyuncunun alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Milli aradan dolayı liglere verilen arada Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşandı ve iki oyuncu kadro dışı kaldı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor