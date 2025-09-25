Fenerbahçe'de sıcak saatler! Sadettin Saran harekete geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetti.

TEDESCO İLE 4 MAÇTA BİR GALİBİYET

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ardından göreve getirilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerine iyi başlayamadı. Genç teknik adam, takımının başında çıktığı 4 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, Dinamo Zagreb'e de mağlup oldu.

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ

Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışından zaferle ayrılan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran da bu skorlar üzerine harekete geçti. Sadettin Saran, takımın gidişatı hakkında teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bugün bir araya gelerek görüşme yapacak. Sadettin Saran'ın bu ikiliden alınan sonuçlarla ilgili rapor isteyeceği öğrenildi.