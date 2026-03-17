Fenerbahçe'de şampiyonluk için tek bir yol var

Zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın futbolcular ile yapılan toplantının ardından tek hedef belli oldu. Başkan Saran önderliğindeki sarı-lacivertliler, ligde kalan 8 maçın tamamını kazanarak sezon sonunda şampiyon olmak istiyor.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın Süper Lig'de kalan 8 maçının tamamını kazanması gerektiğini söyledi.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisindedir.
  • Saran, oyuncularla yaptığı görüşmede şampiyonluk hedefini belirtti.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da oyuncularla bir araya geldi.

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası takım içerisinde oluşan matem havasını bozmak isteyen Başkan Sadettin Saran, oyuncularla görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar tek bir hedef koyduğu öğrenildi.

''8'DE 8 YAP, ŞAMPİYON OL''

Oyuncularına tüm maçları kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini belirten Sadettin Saran, hedeflerinin 8'de 8 olduğunu belirterek, "Taraftarımız için yapacak çok şeyimiz var. Bize her koşulda destek veriyorlar. Ligde kalan 8 maçımızı kesinlikle kazanmalıyız. Bu taraftarlarımıza karşı bizim boynumuzun borcu. Şampiyonluk inancımız var. Gücümüz ve kalitemiz var. Bu dediklerim çok önemli. Dediklerim doğrultusunda büyük bir ciddiyetle ilerleyelim. 8'de 8 yapın, şampiyon olun.'' ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Bu konuşma sonrası takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması adına futbolcuların da söz aldığı ve sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Haberler.com
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Katliam gecesinden yürek burkan görüntü

Katliam gecesinden yürek burkan görüntü
İş ilanındaki ifadeler büyük tepki çekti: Yöneticisiyle...

Bu nasıl rezil bir iş ilanıdır böyle: Yöneticisiyle...
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

Bu söylediklerini Galatasaraylılar duymasın!
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza

İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza