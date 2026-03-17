Fenerbahçe'de şampiyonluk için tek bir yol var

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da oyuncularla bir araya geldi.

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası takım içerisinde oluşan matem havasını bozmak isteyen Başkan Sadettin Saran, oyuncularla görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar tek bir hedef koyduğu öğrenildi.

''8'DE 8 YAP, ŞAMPİYON OL''

Oyuncularına tüm maçları kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini belirten Sadettin Saran, hedeflerinin 8'de 8 olduğunu belirterek, "Taraftarımız için yapacak çok şeyimiz var. Bize her koşulda destek veriyorlar. Ligde kalan 8 maçımızı kesinlikle kazanmalıyız. Bu taraftarlarımıza karşı bizim boynumuzun borcu. Şampiyonluk inancımız var. Gücümüz ve kalitemiz var. Bu dediklerim çok önemli. Dediklerim doğrultusunda büyük bir ciddiyetle ilerleyelim. 8'de 8 yapın, şampiyon olun.'' ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Bu konuşma sonrası takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması adına futbolcuların da söz aldığı ve sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.