Fenerbahçe'ye üst üste sakatlık şoku

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasından RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertli takımda müsabakanın ilk yarısındasakatlık şoku yaşandı.

LIVAKOVİC OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sakatlandıktan sonra ilk etapta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sahada kalan Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında kendisini bir kez daha yere bıraktı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı.

ERTUĞRUL'A TRİBÜNLERDEN DESTEK

Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine 33. dakikada Ertuğrul Çetin oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu değişiklik sırasında kalan dakikalarda kaleyi koruyacak olan 21 yaşındaki genç kaleciye destek tezahüratı yaptı. Fenerbahçe'de kalecilerden İrfan Can Eğribayat, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI

Öte yandan Oğuz Aydın da karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Kemen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerden kalkamayan Oğuz, oyuna devam edemedi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sekerek saha kenarına geldi. Milli futbolcunun yerine 55. dakikada Saint-Maximin oyuna dahil oldu.